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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T14:11
https://ria.ru/20200506/1571025754.html
В Минэнерго не видят поводов для ухода цены нефти в ноль
https://cdn23.img.ria.ru/images/152833/45/1528334549_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_1f9e188270d4f36ceb4fbd060a335808.jpg
РИА Новости

В Минэнерго не видят поводов для ухода цены нефти в ноль

14:11 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗаместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин
Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Поводов для ухода цены нефти в ноль сейчас нет, но возможны разные варианты развития событий с точки зрения спроса, заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин.
"В целом рынок понимает, что ситуация уже начала выправляться... То, что соглашение ОПЕК+ дополнительно 10 миллионов баррелей (в сутки - ред.) с рынка уберет уже начиная с этого месяца, и собственно говоря, поводов для ухода в ноль сейчас нету. Хотя риски остаются, поскольку возможны различные сценарии развития ситуации вокруг спроса", - сказал Сорокин в интервью на онлайн-ресурсе фонда "Росконгресс".
В конце апреля майский фьючерс на американскую нефть марки WTI впервые в истории падал до отрицательных значений на Нью-Йоркской товарной бирже. Котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель.
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