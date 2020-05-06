В Минэнерго не видят поводов для ухода цены нефти в ноль

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Поводов для ухода цены нефти в ноль сейчас нет, но возможны разные варианты развития событий с точки зрения спроса, заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин.
"В целом рынок понимает, что ситуация уже начала выправляться... То, что соглашение ОПЕК+ дополнительно 10 миллионов баррелей (в сутки - ред.) с рынка уберет уже начиная с этого месяца, и собственно говоря, поводов для ухода в ноль сейчас нету. Хотя риски остаются, поскольку возможны различные сценарии развития ситуации вокруг спроса", - сказал Сорокин в интервью на онлайн-ресурсе фонда "Росконгресс".
В конце апреля майский фьючерс на американскую нефть марки WTI впервые в истории падал до отрицательных значений на Нью-Йоркской товарной бирже. Котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель.