В Минэнерго не видят поводов для ухода цены нефти в ноль

"В целом рынок понимает, что ситуация уже начала выправляться... То, что соглашение ОПЕК+ дополнительно 10 миллионов баррелей (в сутки - ред.) с рынка уберет уже начиная с этого месяца, и собственно говоря, поводов для ухода в ноль сейчас нету. Хотя риски остаются, поскольку возможны различные сценарии развития ситуации вокруг спроса", - сказал Сорокин в интервью на онлайн-ресурсе фонда "Росконгресс".