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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T13:41
https://ria.ru/20200506/1571025730.html
В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570393236_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4e08dac8da1bfffda336228d25d7762b.jpg
РИА Новости

В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным

13:41 06.05.2020
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© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Мировой спрос на нефть и нефтепродукты в апреле на пике падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки, это беспрецедентно, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Росконгресса.
"В этом году мы оказались, я скажу так, в беспрецедентной ситуации, то есть на пике в апреле спрос падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки. То есть это 30% сокращения спроса на нефть, нефтепродукты. И таких ситуаций не было никогда, ни в условиях пандемии, ни в условиях войн, ни в условиях экономических кризисов, то есть беспрецедентное положение дел", - сказал Сорокин.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьПавел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
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