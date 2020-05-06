В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным

"В этом году мы оказались, я скажу так, в беспрецедентной ситуации, то есть на пике в апреле спрос падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки. То есть это 30% сокращения спроса на нефть, нефтепродукты. И таких ситуаций не было никогда, ни в условиях пандемии, ни в условиях войн, ни в условиях экономических кризисов, то есть беспрецедентное положение дел", - сказал Сорокин.