Мурашко: медики из мелких организаций неохотно помогают госучреждениям

"Есть частные медицинские организации, которые несмотря на то, что не могут оказать помощь этой категории пациентов, но, имея оборудование, передали его в государственные организации - это тоже есть. Поэтому очень по-разному (частные медорганизации оказывают помощь - ред,). "Думаю, что отношение и правила формирования организаций по окончании этого периода тоже, наверное, будут все-таки осмысляться", - заключил Мурашко.