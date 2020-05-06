Мурашко: медики из мелких организаций неохотно помогают госучреждениям

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Крупные частные медорганизации помогают в борьбе с COVID-19, от мелких помощи почти нет, их медики неохотно идут помогать в государственные учреждения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Вот сегодняшняя ситуация стала очень показательной. Те частные организации медицинские, которые являются крупными и которые действительно могут включаться в объем помощи, вот они оказались наиболее востребованными и от них наибольшая помощь идет. Те же организации, которые являются маленькими и, соответственно, оказывали какие-то нишевые виды работ и услуг, от них мы помощи напрямую вообще не видим на сегодняшний день, ну и в том числе неохотно идет медицинский персонал из этих организаций непосредственно в государственную систему для того, чтобы в том числе помочь своим коллегам оказывать медицинскую помощь", - рассказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Есть, конечно, медперсонал, добавил министр, который ранее совмещал работу в двух медицинских организациях, они приходят помогать.
"Есть частные медицинские организации, которые несмотря на то, что не могут оказать помощь этой категории пациентов, но, имея оборудование, передали его в государственные организации - это тоже есть. Поэтому очень по-разному (частные медорганизации оказывают помощь - ред,). "Думаю, что отношение и правила формирования организаций по окончании этого периода тоже, наверное, будут все-таки осмысляться", - заключил Мурашко.
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