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2020-05-06T13:37
https://ria.ru/20200506/1571025460.html
В Ингушетии двухлетняя девочка погибла, упав в сливную яму
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РИА Новости

В Ингушетии двухлетняя девочка погибла, упав в сливную яму

13:37 06.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии выясняют обстоятельства смерти двухлетней девочки, которая, по предварительным данным, погибла, упав в сливную яму, сообщает региональное МВД.

"В детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани 5 мая из села Яндаре привезли мертвого ребенка - двухлетнюю девочку. По словам родителей, девочка играла на заднем дворе дома, где упала в сливную яму и утонула", - сообщает МВД по Ингушетии в своем аккаунте в Instagram.

Отмечается, что по факту смерти ребенка полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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