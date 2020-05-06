В Ингушетии двухлетняя девочка погибла, упав в сливную яму

НАЛЬЧИК, 6 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии выясняют обстоятельства смерти двухлетней девочки, которая, по предварительным данным, погибла, упав в сливную яму, сообщает региональное МВД.
"В детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани 5 мая из села Яндаре привезли мертвого ребенка - двухлетнюю девочку. По словам родителей, девочка играла на заднем дворе дома, где упала в сливную яму и утонула", - сообщает МВД по Ингушетии в своем аккаунте в Instagram.
Отмечается, что по факту смерти ребенка полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
16 мая 2019, 11:55В Волгоградской области девочка погибла после падения в сливную яму