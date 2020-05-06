В Ингушетии двухлетняя девочка погибла, упав в сливную яму

"В детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани 5 мая из села Яндаре привезли мертвого ребенка - двухлетнюю девочку. По словам родителей, девочка играла на заднем дворе дома, где упала в сливную яму и утонула", - сообщает МВД по Ингушетии в своем аккаунте в Instagram.