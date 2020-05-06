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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:35
https://ria.ru/20200506/1571025366.html
Премьер Сербии оценила ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/154043/57/1540435766_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_74c46f034da4c511375ed653d6973f54.jpg
РИА Новости

Премьер Сербии оценила ситуацию с распространением коронавируса

13:35 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Борьба с COVID-19 и меры противодействия должны быть продолжены, но продление режима чрезвычайного положения и комендантского часа было бы злоупотреблением со стороны власти, заявила премьер Сербии Ана Брнабич.
В среду проходит заседание Скупщины (парламента) Сербии, главный пункт повестки – отмена введенного 15 марта чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Дебаты начались с обструкции оппозиции, но после удаления службой безопасности депутата со свистком, который мешал работе парламентариев, обсуждение было продолжено.
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"Считаю, что полностью соблюдены условия для отмены режима ЧП. Побежден ли вирус? Думаю, что мы не можем сказать, что он побежден. Но мы на более чем верном пути, думаю, что мы в конце этого и через несколько дней сможем сказать, что коронавирус побежден", - заявила Брнабич. Трансляция ведется на сайте заксобрания.
Она отметила, что запрет на движение граждан (комендантский час) и другие строгие запретительные меры "не должны продолжаться ни одного дня".
"Считаю, что было бы злоупотреблением чрезвычайным положением со стороны правительства его продление до полной победы над вирусом. Потому что никто в мире сейчас, включая Всемирную организацию здравоохранения, не знает точно, будет ли другая волна COVID-19. Поэтому думаю, что определенные чрезвычайные меры могут быть продолжены без режима ЧП", - сказала глава правительства.
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По ее данным, процент зараженных среди тестированных граждан Сербии уже долгое время составляет менее 5%, показатели смертности в Сербии также одни из самых низких. К среде минздрав выявил 9,6 тысячи больных коронавирусом, в стране скончались 200 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичКоронавирусыСербияВ мире
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