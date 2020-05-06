Премьер Сербии оценила ситуацию с распространением коронавируса

БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Борьба с Борьба с COVID-19 и меры противодействия должны быть продолжены, но продление режима чрезвычайного положения и комендантского часа было бы злоупотреблением со стороны власти, заявила премьер Сербии Ана Брнабич

В среду проходит заседание Скупщины (парламента) Сербии, главный пункт повестки – отмена введенного 15 марта чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Дебаты начались с обструкции оппозиции, но после удаления службой безопасности депутата со свистком, который мешал работе парламентариев, обсуждение было продолжено.

"Считаю, что полностью соблюдены условия для отмены режима ЧП. Побежден ли вирус? Думаю, что мы не можем сказать, что он побежден. Но мы на более чем верном пути, думаю, что мы в конце этого и через несколько дней сможем сказать, что коронавирус побежден", - заявила Брнабич. Трансляция ведется на сайте заксобрания.

Она отметила, что запрет на движение граждан (комендантский час) и другие строгие запретительные меры "не должны продолжаться ни одного дня".

"Считаю, что было бы злоупотреблением чрезвычайным положением со стороны правительства его продление до полной победы над вирусом. Потому что никто в мире сейчас, включая Всемирную организацию здравоохранения, не знает точно, будет ли другая волна COVID-19. Поэтому думаю, что определенные чрезвычайные меры могут быть продолжены без режима ЧП", - сказала глава правительства.

По ее данным, процент зараженных среди тестированных граждан Сербии уже долгое время составляет менее 5%, показатели смертности в Сербии также одни из самых низких. К среде минздрав выявил 9,6 тысячи больных коронавирусом, в стране скончались 200 человек.