В Великобритании рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Установленные из-за Установленные из-за коронавируса сроки самоизоляции для наиболее уязвимых категорий граждан могут быть продлены, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Сразу после введения в стране карантина 23 марта правительство обязало наиболее уязвимую категорию граждан перейти на режим самоизоляции - не контактировать с людьми, не выходить на улицу, по возможности переселиться в отдельную комнату дома, не пользоваться общими с членами семьи кухней и санузлом. Таких граждан в Британии более 1,5 миллиона, всем им было направлено официальное уведомление. В число уязвимых попадают, в частности, те, у кого есть или были онкологические заболевания, кто пережил пересадку органов, люди с диабетом, аутоиммунными заболеваниями, те, кто проходит лечение иммуноподавляющими препаратами. Для этих людей заражение коронавирусом обернется крайне тяжелыми или летальными последствиями.

"Тех уязвимых перед заболеванием людей, то есть тех, кто получил соответствующее письмо от национальной системы здравоохранения NHS, мы просим избегать контактов с другими людьми 12 недель. Этот период может быть продлен… Но мы можем ослабить некоторые ограничительные меры (для уязвимых) до появления вакцины (от коронавируса), если количество новых заражений резко снизится", - сказал министр, отвечая на вопросы граждан в телеэфире.

Он отметил, что такие ограничительные меры не касаются всех, кому больше 70 лет, они относятся только к тем, кто получил соответствующее уведомление от властей.

"В некоторых странах власти смогли резко снизить количество новых заражений. Если мы сделаем это, и если тенденция будет удерживаться, то мы выпустим рекомендацию, которая позволит изолировавшимся людям встретиться и обняться с близкими. Я понимаю психологические проблемы, которые испытывают люди, у которых нет возможности выйти из дома, особенно те, у которых нет сада. Я постоянно думаю о них", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о перспективах появления вакцины от коронавируса, министр напомнил, что разработка вакцины в Британии ведется ускоренными темпами и правительство делает все возможное, чтобы ускорить ее разработку.

"Если же вакцина не будет разработана, мы должны найти способ сосуществовать с этим вирусом. Это означает, что нам нужно резко снизить количество новых случаев заражений и удерживать это значение, проводя одновременно массовое тестирование и поиски вируса", - сказал Хэнкок.

"Гарантий того, что вакцина будет найдена, нет", - добавил он.