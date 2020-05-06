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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:33
https://ria.ru/20200506/1571025230.html
В Великобритании рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

В Великобритании рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

13:33 06.05.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Установленные из-за коронавируса сроки самоизоляции для наиболее уязвимых категорий граждан могут быть продлены, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
Сразу после введения в стране карантина 23 марта правительство обязало наиболее уязвимую категорию граждан перейти на режим самоизоляции - не контактировать с людьми, не выходить на улицу, по возможности переселиться в отдельную комнату дома, не пользоваться общими с членами семьи кухней и санузлом. Таких граждан в Британии более 1,5 миллиона, всем им было направлено официальное уведомление. В число уязвимых попадают, в частности, те, у кого есть или были онкологические заболевания, кто пережил пересадку органов, люди с диабетом, аутоиммунными заболеваниями, те, кто проходит лечение иммуноподавляющими препаратами. Для этих людей заражение коронавирусом обернется крайне тяжелыми или летальными последствиями.
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"Тех уязвимых перед заболеванием людей, то есть тех, кто получил соответствующее письмо от национальной системы здравоохранения NHS, мы просим избегать контактов с другими людьми 12 недель. Этот период может быть продлен… Но мы можем ослабить некоторые ограничительные меры (для уязвимых) до появления вакцины (от коронавируса), если количество новых заражений резко снизится", - сказал министр, отвечая на вопросы граждан в телеэфире.
Он отметил, что такие ограничительные меры не касаются всех, кому больше 70 лет, они относятся только к тем, кто получил соответствующее уведомление от властей.
"В некоторых странах власти смогли резко снизить количество новых заражений. Если мы сделаем это, и если тенденция будет удерживаться, то мы выпустим рекомендацию, которая позволит изолировавшимся людям встретиться и обняться с близкими. Я понимаю психологические проблемы, которые испытывают люди, у которых нет возможности выйти из дома, особенно те, у которых нет сада. Я постоянно думаю о них", - сказал министр.
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Отвечая на вопрос о перспективах появления вакцины от коронавируса, министр напомнил, что разработка вакцины в Британии ведется ускоренными темпами и правительство делает все возможное, чтобы ускорить ее разработку.
"Если же вакцина не будет разработана, мы должны найти способ сосуществовать с этим вирусом. Это означает, что нам нужно резко снизить количество новых случаев заражений и удерживать это значение, проводя одновременно массовое тестирование и поиски вируса", - сказал Хэнкок.
"Гарантий того, что вакцина будет найдена, нет", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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