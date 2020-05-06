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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:47
https://ria.ru/20200506/1571025200.html
Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы
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РИА Новости

Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы

13:44 06.05.2020 (обновлено: 13:47 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтделение Сбербанка России
Отделение Сбербанка России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Доля должников, отказывающихся платить по кредитам из-за финансовых трудностей, в апреле выросла до 60%. Об этом сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Год назад только 18% неплательщиков объяснили просрочки потерей работы, в прошедшем месяце таких стало 30%.

"Несмотря на то что сами должники прямо ссылаются на коронавирус по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках", — пояснил руководитель НАПКА Эльман Мехтиев.

Эту информацию подтвердили и представители крупных банков. В Сбербанке отметили, что в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту в основном называют потерю работы или сокращение дохода. В ВТБ сообщили, что их должники чаще ссылаются или на потерю работы или ее отсутствие из-за режима самоизоляции. Каждый седьмой клиент Промсвязьбанка из уже допустивших просрочку связывает свои проблемы с падением доходов на фоне ситуации с коронавирусом.
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Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,5 миллиона человек, свыше 243 тысяч погибли. В России число заболевших достигло 165 929, из них более 21 тысячи человек вылечились, 1537 скончались.
В конце марта президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю с сохранением зарплаты, позже он продлил этот режим до конца апреля, затем — до 11 мая включительно. Такие ограничения стали частью борьбы с дальнейшим распространением инфекции.
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Распространение нового коронавирусаРоссияНациональная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)Сбербанк РоссииВТБПромсвязьбанкОбществоЭкономика
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