Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы

Год назад только 18% неплательщиков объяснили просрочки потерей работы, в прошедшем месяце таких стало 30%.
"Несмотря на то что сами должники прямо ссылаются на коронавирус по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках", — пояснил руководитель НАПКА Эльман Мехтиев.
Эту информацию подтвердили и представители крупных банков. В Сбербанке отметили, что в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту в основном называют потерю работы или сокращение дохода. В ВТБ сообщили, что их должники чаще ссылаются или на потерю работы или ее отсутствие из-за режима самоизоляции. Каждый седьмой клиент Промсвязьбанка из уже допустивших просрочку связывает свои проблемы с падением доходов на фоне ситуации с коронавирусом.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,5 миллиона человек, свыше 243 тысяч погибли. В России число заболевших достигло 165 929, из них более 21 тысячи человек вылечились, 1537 скончались.
В конце марта президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю с сохранением зарплаты, позже он продлил этот режим до конца апреля, затем — до 11 мая включительно. Такие ограничения стали частью борьбы с дальнейшим распространением инфекции.