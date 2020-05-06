Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы

"Несмотря на то что сами должники прямо ссылаются на коронавирус по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках", — пояснил руководитель НАПКА Эльман Мехтиев.