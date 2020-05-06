Мурашко: в обществе изменилось отношение к медикам

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отношение к медикам в обществе в последнее время изменилось, врачей повсеместно поддерживают, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Я думаю, что вы видите, насколько пересмотрено сегодня отношение к медицинскому работнику в обществе. Вы помните на своей памяти когда-нибудь, чтобы билборды фактически все по городу были сплошь в фотографиях поддержки врачам?" - сказал Мурашко на заседании Комитета по охране здоровья.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 165 929 человек, всего скончались от болезни 1537, выздоровели 21 327.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.