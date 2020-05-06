Мурашко: в обществе изменилось отношение к медикам

"Я думаю, что вы видите, насколько пересмотрено сегодня отношение к медицинскому работнику в обществе. Вы помните на своей памяти когда-нибудь, чтобы билборды фактически все по городу были сплошь в фотографиях поддержки врачам?" - сказал Мурашко на заседании Комитета по охране здоровья.