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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:33
https://ria.ru/20200506/1571025143.html
Мурашко: в обществе изменилось отношение к медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983961_0:136:3158:1912_1036x0_80_0_0_5d53ca9a214adae991678f41fde4c3d3.jpg
РИА Новости

Мурашко: в обществе изменилось отношение к медикам

13:33 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой медицинской помощи
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Отношение к медикам в обществе в последнее время изменилось, врачей повсеместно поддерживают, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Я думаю, что вы видите, насколько пересмотрено сегодня отношение к медицинскому работнику в обществе. Вы помните на своей памяти когда-нибудь, чтобы билборды фактически все по городу были сплошь в фотографиях поддержки врачам?" - сказал Мурашко на заседании Комитета по охране здоровья.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 165 929 человек, всего скончались от болезни 1537, выздоровели 21 327.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
81200119
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Очевидно, Мурашко имеет в виду общество чиновников-управленцев-оптимизаторов. Потому что для гражданского общества "реформы" медицины всегда выглядели саботажем и вредительством в государственном масштабе.
6 мая, 13:45
Адам Ваксель
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