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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:32
https://ria.ru/20200506/1571025110.html
Рада вернется к работе в пленарном режиме
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568163290_0:109:3072:1837_1036x0_80_0_0_56e53f0f45900bdba7936d0521b265d0.jpg
РИА Новости

Рада вернется к работе в пленарном режиме

13:32 06.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВерховная рада Украины
Верховная рада Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Верховная рада Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Верховная рада Украины вернется к нормальной работе в пленарном режиме с 18 мая, сообщил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.
Ранее парламент Украины принял решение до окончания карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 не проводить пленарных заседаний, депутаты на этот период работали в комитетах и фракциях.
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"Карантин для Верховной рады закончится 18 мая. С этого дня мы возвращаемся в календарный план", - сказал Арахамия на брифинге в среду.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом на Украине составляет 13184, из них 327 летальных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Давид АрахамияВерховная Рада УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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