Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:30
https://ria.ru/20200506/1571024734.html
Власти рассказали о состоянии больных COVID-19 в саратовском интернате
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

Власти рассказали о состоянии больных COVID-19 в саратовском интернате

13:29 06.05.2020 (обновлено: 13:30 06.05.2020)
238
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Состояние пациентов с коронавирусной инфекцией в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе Саратовской области оценивается как удовлетворительное, новых случаев заражения не выявлено, сообщила заместитель руководитель областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Очаг COVID-19 ранее выявили в Черкасском психоневрологическом интернате (ПНИ) в Вольском районе, где ко 2 мая были выявлены 43 заболевших среди сотрудников и постояльцев, один из постояльцев умер. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Что касается Черкасского ПНИ. Новых случаев заболевания там не выявлено, остается число с лабораторно подтвержденной COVID-19 таким же... В это число входят и персонал, и те, кто заразился среди пациентов. Состояние их удовлетворительное в настоящее время, повышения температуры ни у кого не отмечается", - сказала Матвеева в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"В помещениях была выполнена масштабная дезинфекция, выполнена камерная обработка постельных принадлежностей, то есть все необходимые мероприятия выполнены", - добавила она.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин на 14 дней. Также очаг COVID-19 выявили в в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе, где заболевших не менее 50.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всего в области с 19 марта по 6 мая лабораторно подтверждены 835 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 135 человек. Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100100
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская областьВольский районАткарский район
Рекомендуем
Контейнер для биоматериала
В саратовском интернате число зараженных коронавирусом выросло до 54
Отделение реанимации и интенсивной терапии национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Число жертв COVID-19 в Саратовской области выросло до 15 человек
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Саратовской области у 90 медработников нашли антитела к COVID-19
Лондон
В Великобритании рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
Работа медиков с больными COVID-19
В России около четырех тысяч пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии
Флаги ЕС
Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в истории
Верховная рада Украины
Рада вернется к работе в пленарном режиме
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу обеспокоен темпом строительства двух центров для больных COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал пересмотреть требования к инфекционным отделениям
Врач скорой медицинской помощи
Мурашко: в обществе изменилось отношение к медикам
Сотрудник лаборатории подписывает тест на COVID-19
В саратовском психинтернате еще 34 человека заразились коронавирусом
Водитель машины скорой помощи
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
Он идет на поправку: Путин рассказал о здоровье Мишустина
Путин заявил, что Мишустин идет на поправку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
Лента новостейМолния