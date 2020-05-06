Власти рассказали о состоянии больных COVID-19 в саратовском интернате

САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Состояние пациентов с коронавирусной инфекцией в Черкасском психоневрологическом интернате в Состояние пациентов с коронавирусной инфекцией в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе Саратовской области оценивается как удовлетворительное, новых случаев заражения не выявлено, сообщила заместитель руководитель областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Очаг COVID-19 ранее выявили в Черкасском психоневрологическом интернате (ПНИ) в Вольском районе, где ко 2 мая были выявлены 43 заболевших среди сотрудников и постояльцев, один из постояльцев умер. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.

"Что касается Черкасского ПНИ. Новых случаев заболевания там не выявлено, остается число с лабораторно подтвержденной COVID-19 таким же... В это число входят и персонал, и те, кто заразился среди пациентов. Состояние их удовлетворительное в настоящее время, повышения температуры ни у кого не отмечается", - сказала Матвеева в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

"В помещениях была выполнена масштабная дезинфекция, выполнена камерная обработка постельных принадлежностей, то есть все необходимые мероприятия выполнены", - добавила она.

Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин на 14 дней. Также очаг COVID-19 выявили в в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе , где заболевших не менее 50.

Всего в области с 19 марта по 6 мая лабораторно подтверждены 835 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 135 человек. Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.