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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
2020-05-06T14:00
https://ria.ru/20200506/1571024692.html
"Заговор классиков". Жуковский. Певец "Любви, мечтаний и чертей"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571024425_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_06ceed4cabfaaec9125821dffda4b2af.jpg
РИА Новости

"Заговор классиков". Жуковский. Певец "Любви, мечтаний и чертей"

14:00 06.05.2020
527
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Жуковский. Певец "Любви, мечтаний и чертей"
6 мая, 14:00
Незаконный сын, трижды отвергнутый жених, отец русского романтизма, наставник наследника будущего императора Александра II - мистик, меланхолик, душа компании, учитель и близкий друг Пушкина.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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