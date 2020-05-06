Сотрудник аппарата парламента Армении заразился коронавирусом

ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Один из сотрудником аппарата Национального собрания (парламента) Один из сотрудником аппарата Национального собрания (парламента) Армении заразился коронавирусом , сообщил в среду на заседании законодательного органа спикер парламента Арарат Мирзоян.

"Я уже заявлял, что в Национальном собрании есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это подозрение подтвердилось, и в аппарате Национального собрания есть носитель коронавируса… Он изолирован, круг контактов также установлен и изолирован", - сказал Мирзоян.

Тем не менее, по его словам, депутатам парламента следует продолжить нормальную работу с соблюдением всех норм безопасности.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на среду, выявлены 2782 случаев заражения, излечились 1135 пациентов, 40 человек скончались. С 4 мая в стране частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на сводное передвижение граждан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.