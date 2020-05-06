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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:28
https://ria.ru/20200506/1571024630.html
Сотрудник аппарата парламента Армении заразился коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Сотрудник аппарата парламента Армении заразился коронавирусом

13:28 06.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. Один из сотрудником аппарата Национального собрания (парламента) Армении заразился коронавирусом, сообщил в среду на заседании законодательного органа спикер парламента Арарат Мирзоян.
"Я уже заявлял, что в Национальном собрании есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это подозрение подтвердилось, и в аппарате Национального собрания есть носитель коронавируса… Он изолирован, круг контактов также установлен и изолирован", - сказал Мирзоян.
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Тем не менее, по его словам, депутатам парламента следует продолжить нормальную работу с соблюдением всех норм безопасности.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на среду, выявлены 2782 случаев заражения, излечились 1135 пациентов, 40 человек скончались. С 4 мая в стране частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на сводное передвижение граждан.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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