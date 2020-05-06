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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:51
https://ria.ru/20200506/1571024521.html
В Минздраве заявили, что Россия пока не вышла на плато по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570270961_0:82:1201:758_1036x0_80_0_0_ae991713a0b9cbea08af77790a7e5323.jpg
РИА Новости

В Минздраве заявили, что Россия пока не вышла на плато по коронавирусу

13:27 06.05.2020 (обновлено: 17:51 06.05.2020)
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко принял участие в онлайн-встрече G-20 по коронавирусу
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко принял участие в онлайн-встрече G-20 по коронавирусу
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день рано, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Я думаю, что вопрос плато или не плато – здесь ответ простой, поскольку прирост идёт ежедневный, поэтому, это ещё не плато.... Я думаю, что про плато пока рановато говорить", - сказал Мурашко в ходе заседания Комитета ГД по охране здоровья.
По его словам, плато по заболеваемости COVID-19 одновременно во всех регионах РФ не будет. "Они все живут на сегодняшний день по-своему в эпидемиологическом процессе", - подчеркнул министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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