В Минздраве заявили, что Россия пока не вышла на плато по коронавирусу

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день рано, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Я думаю, что вопрос плато или не плато – здесь ответ простой, поскольку прирост идёт ежедневный, поэтому, это ещё не плато.... Я думаю, что про плато пока рановато говорить", - сказал Мурашко в ходе заседания Комитета ГД по охране здоровья.
По его словам, плато по заболеваемости COVID-19 одновременно во всех регионах РФ не будет. "Они все живут на сегодняшний день по-своему в эпидемиологическом процессе", - подчеркнул министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.