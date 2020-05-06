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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:24
https://ria.ru/20200506/1571024241.html
Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в истории
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в истории

13:24 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз из-за борьбы с пандемией коронавируса столкнется в 2020 году с самым серьезным спадом экономики в своей истории, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Сейчас ясно, что ЕС вошел в самую глубокую экономическую рецессию в своей истории", - сказал Джентилони.
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
4 мая, 19:07Распространение нового коронавируса
В ЕС отметили спад волны распространения коронавируса
Реальный ВВП Евросоюза, как ожидается, опустится на 7,4%, а его экономического ядра - еврозоны, на 7,7%, отметил он.
Согласно весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, ни одна страна Евросоюза не покажет экономический рост в нынешнем году. Самое слабое падение реального ВВП ожидается в Польше - на 4,3%, а самое серьезное - в Греции, на 9,7%.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
30 апреля, 22:36Распространение нового коронавируса
Европейские депутаты раскритиковали доклад ЕС о дезинформации по COVID-19
В ЕС, как и во всем мире, на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика союза серьезно страдает от этой ситуации.
Однако в ряде стран ЕС уже началось постепенное смягчение ограничений.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мария КнязеваПаоло ДжентилониЕврокомиссияЕвросоюзПольшаГрецияВ мире
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