Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в истории

БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз из-за борьбы с пандемией коронавируса столкнется в 2020 году с самым серьезным спадом экономики в своей истории, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Сейчас ясно, что ЕС вошел в самую глубокую экономическую рецессию в своей истории", - сказал Джентилони.
Реальный ВВП Евросоюза, как ожидается, опустится на 7,4%, а его экономического ядра - еврозоны, на 7,7%, отметил он.
Согласно весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, ни одна страна Евросоюза не покажет экономический рост в нынешнем году. Самое слабое падение реального ВВП ожидается в Польше - на 4,3%, а самое серьезное - в Греции, на 9,7%.
В ЕС, как и во всем мире, на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика союза серьезно страдает от этой ситуации.
Однако в ряде стран ЕС уже началось постепенное смягчение ограничений.
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