Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в истории

"Сейчас ясно, что ЕС вошел в самую глубокую экономическую рецессию в своей истории", - сказал Джентилони.

Реальный ВВП Евросоюза, как ожидается, опустится на 7,4%, а его экономического ядра - еврозоны, на 7,7%, отметил он.

В ЕС, как и во всем мире, на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика союза серьезно страдает от этой ситуации.