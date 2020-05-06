В Томске десятилетний мальчик с младшей сестрой "угнали" автомобиль отца

НОВОСИБИРСК, 6 мая — РИА Новости. Десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра в Томске, пока родители были в магазине, сели в отцовскую машину и отправились кататься по городу, родителей привлекли к ответственности, сообщает в среду УМВД по области.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с регистратора автомобиля, которым управлял мальчик. Он ехал, нарушая правила дорожного движения, в том числе по встречной полосе, говорил плакавшей сестре, что "копы" не могут их догнать, и успокаивал девочку.
"Около 19:00 4 мая на улице Мичурина, 20а, автомобилем Toyota Highlander совершен наезд на препятствие (рельсы железнодорожных путей). Транспортным средством управлял десятилетний мальчик, а в салоне находилась его четырехлетняя сестра. В результате происшествия детям оказана разовая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
В ходе выяснения обстоятельств полицейские узнали, что дети, оставшиеся дома одни, пока родители были в магазине, взяли ключи от папиного автомобиля и решили покататься.
"Законные представители ребенка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего", — отметили в УМВД.
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