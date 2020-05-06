В Томске десятилетний мальчик с младшей сестрой "угнали" автомобиль отца

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео с регистратора автомобиля, которым управлял мальчик. Он ехал, нарушая правила дорожного движения, в том числе по встречной полосе, говорил плакавшей сестре, что "копы" не могут их догнать, и успокаивал девочку.