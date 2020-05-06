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2020-05-06T13:18
https://ria.ru/20200506/1571023843.html
Эксперта Роспотребнадзора по Смоленской области арестовали за взятку
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РИА Новости

Эксперта Роспотребнадзора по Смоленской области арестовали за взятку

13:18 06.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Смоленской области арестована по обвинению в получении взятки от предпринимателя в обмен на обещание не привлекать его к административной ответственности за работу магазина в период ограничительных мер из-за COVID-19, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, 27 апреля 2020 главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора через своего знакомого, который выступил в качестве посредника, получила от владельца магазина денежные средства в сумме 450 тысяч рублей в качестве взятки", - говорится в сообщении.
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В обмен на деньги, отмечает следствие, эксперт пообещала не привлекать бизнесмена к административной ответственности за ведение коммерческой деятельности в магазине в период ограничительных мероприятий из-за COVID-2019. Также ему было обещано возвращение изъятых контрафактных курительных смесей, табачных изделий.
Коррупционное преступление выявили совместно сотрудники региональных управлений СК и ФСБ России по Смоленской области. Возбуждено уголовное дело о получении взятки и посредничестве в получении взятки.
"Главному специалисту-эксперту Управления Роспотребнадзора предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следственное управление.
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