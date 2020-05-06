Эксперта Роспотребнадзора по Смоленской области арестовали за взятку

"По версии следствия, 27 апреля 2020 главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора через своего знакомого, который выступил в качестве посредника, получила от владельца магазина денежные средства в сумме 450 тысяч рублей в качестве взятки", - говорится в сообщении.