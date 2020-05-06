В 50 регионах завершилась активная фаза весеннего половодья

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Активная фаза весеннего половодья завершилась на территории 50 регионов страны, в 32 еще продолжается, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС России.
"На территории 50 субъектов активная фаза весеннего половодья завершена, в 32 - продолжается", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в 13 регионах Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов в зонах подтопления остаются 19 низководных мостов, 20 участков автомобильных дорог, 17 жилых домов и 157 приусадебных участков.
"Остаются также отрезанными 22 населенных пункта. Жизнеобеспечение населения не нарушено", - отметил представитель министерства.