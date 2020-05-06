Депутат предложил представить к госнаградам медиков, борющихся с COVID-19

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров предложил представить к государственным наградам медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией, и увековечить память погибших врачей.
"Давайте инициируем (представление медиков) к государственным наградам и увековечим память тех погибших медицинских работников", - сказал Петров в ходе видеоконференции комитета с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
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Со своей стороны министр здравоохранения предложил вернуться к этому вопросу после того, как президент подпишет указ о страховых выплатах медикам, кто работает с больными коронавирусом.
Ранее министр на видеоконференции сообщил, что указ о страховых выплатах для медработников будет подписан сегодня - завтра.
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