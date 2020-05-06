Депутат предложил представить к госнаградам медиков, борющихся с COVID-19

"Давайте инициируем (представление медиков) к государственным наградам и увековечим память тех погибших медицинских работников", - сказал Петров в ходе видеоконференции комитета с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

Со своей стороны министр здравоохранения предложил вернуться к этому вопросу после того, как президент подпишет указ о страховых выплатах медикам, кто работает с больными коронавирусом.