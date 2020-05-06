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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T14:16
https://ria.ru/20200506/1571023735.html
Депутат предложил представить к госнаградам медиков, борющихся с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:164:2952:1826_1036x0_80_0_0_3ffa7311ff6d7014222f59832e477188.jpg
РИА Новости

Депутат предложил представить к госнаградам медиков, борющихся с COVID-19

13:16 06.05.2020 (обновлено: 14:16 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров предложил представить к государственным наградам медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией, и увековечить память погибших врачей.
"Давайте инициируем (представление медиков) к государственным наградам и увековечим память тех погибших медицинских работников", - сказал Петров в ходе видеоконференции комитета с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
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Со своей стороны министр здравоохранения предложил вернуться к этому вопросу после того, как президент подпишет указ о страховых выплатах медикам, кто работает с больными коронавирусом.
Ранее министр на видеоконференции сообщил, что указ о страховых выплатах для медработников будет подписан сегодня - завтра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр Петров (посол)Госдума РФОбщество
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