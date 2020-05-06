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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:13
https://ria.ru/20200506/1571023587.html
В Челябинской области у 106 сотрудников медучреждений выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Челябинской области у 106 сотрудников медучреждений выявили коронавирус

13:13 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Более 100 сотрудников медицинских учреждений в Челябинской области, в том числе 17 врачей, заболели коронавирусом, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
"Что касается медиков, то сегодня у нас 106 сотрудников медицинских учреждений заразились коронавирусом. Из них 17 – это врачи, 57 - средний медперсонал, 11 - младший медперсонал и 21 - прочий персонал", - сказал он журналистам.
Также, добавил губернатор, семье умершего от коронавируса в Бредах врача будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, это решение уже принято.
Как сообщалось ранее, в мае умер медик, у которого обнаружили COVID-19, - это врач общей практики из Брединского района, который осуществлял забор материала у контактных лиц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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