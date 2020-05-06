В Челябинской области у 106 сотрудников медучреждений выявили коронавирус

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Более 100 сотрудников медицинских учреждений в Челябинской области, в том числе 17 врачей, заболели коронавирусом, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
"Что касается медиков, то сегодня у нас 106 сотрудников медицинских учреждений заразились коронавирусом. Из них 17 – это врачи, 57 - средний медперсонал, 11 - младший медперсонал и 21 - прочий персонал", - сказал он журналистам.
Также, добавил губернатор, семье умершего от коронавируса в Бредах врача будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей, это решение уже принято.
Как сообщалось ранее, в мае умер медик, у которого обнаружили COVID-19, - это врач общей практики из Брединского района, который осуществлял забор материала у контактных лиц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.