В 65 регионах запретили посещать леса

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В 65 регионах России ввели особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение лесов и разведение огня, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
В 49 регионах режим действует на всей территории, в 16 — на части, уточнил собеседник агентства, отметив, что МЧС взяло на контроль защиту населенных пунктов от пожаров.
По его словам, на прошлой неделе в России выявили более 4,4 тысячи термических точек.
"Значительное увеличение зафиксировано в Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях. На сегодняшний день в семи субъектах Дальнего Востока, Сибири и Урала продолжают действовать 80 очагов природных пожаров на площади активного горения более 60 гектаров", — добавил представитель министерства.