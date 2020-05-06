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2020-05-06T15:06
https://ria.ru/20200506/1571023549.html
В 65 регионах запретили посещать леса
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РИА Новости

В 65 регионах запретили посещать леса

13:13 06.05.2020 (обновлено: 15:06 06.05.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© РИА Новости / Александр Кряжев
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В 65 регионах России ввели особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение лесов и разведение огня, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
В 49 регионах режим действует на всей территории, в 16 — на части, уточнил собеседник агентства, отметив, что МЧС взяло на контроль защиту населенных пунктов от пожаров.
По его словам, на прошлой неделе в России выявили более 4,4 тысячи термических точек.
"Значительное увеличение зафиксировано в Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях. На сегодняшний день в семи субъектах Дальнего Востока, Сибири и Урала продолжают действовать 80 очагов природных пожаров на площади активного горения более 60 гектаров", — добавил представитель министерства.
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Популярные комментарии
Браконьеры лес воруют и потом палят, а простому люду доступ закрывают. Они бы лучше чиновников и границы проверяли где лес составами в Китай гонят, но нет во всем виноваты злобные грибники это они источник пожаров, Россия...
6 мая, 16:53
ННиколай
3100001
Опасаются создания партизанских отрядов! :-)
6 мая, 16:14
АЧАлександр Чебаров
1150002
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