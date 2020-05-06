В Севастополе с 11 мая разрешат пробежки и велопрогулки

"С 11 мая - в указе пропишем - разрешение на индивидуальные спортивные тренировки без использования спортивного инвентаря на свежем воздухе. Это пробежки, велопрогулки с дистанцией три метра… и прогулки с детьми младшего и школьного возраста на придомовой территории с соблюдением дистанции не менее метра до других граждан", - сказал Развожаев в ходе оперативного совещания в правительстве.