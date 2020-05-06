В Севастополе с 11 мая разрешат пробежки и велопрогулки

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что разрешит с 11 мая индивидуальные пробежки и велопрогулки на свежем воздухе при соблюдении дистанции, а также прогулки с детьми во дворах.
"С 11 мая - в указе пропишем - разрешение на индивидуальные спортивные тренировки без использования спортивного инвентаря на свежем воздухе. Это пробежки, велопрогулки с дистанцией три метра… и прогулки с детьми младшего и школьного возраста на придомовой территории с соблюдением дистанции не менее метра до других граждан", - сказал Развожаев в ходе оперативного совещания в правительстве.
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Указ об ослаблении режима самоизоляции для жителей региона Развожаев пообещал подписать в ближайшее время.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 мая, самоизоляции – до 11 мая. Для передвижения введена пропускная система. На въезде в город расположены блокпосты для проверки цели поездки в регион.
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