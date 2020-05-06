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2020-05-06T13:23
https://ria.ru/20200506/1571023517.html
В Севастополе с 11 мая разрешат пробежки и велопрогулки
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РИА Новости

В Севастополе с 11 мая разрешат пробежки и велопрогулки

13:12 06.05.2020 (обновлено: 13:23 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что разрешит с 11 мая индивидуальные пробежки и велопрогулки на свежем воздухе при соблюдении дистанции, а также прогулки с детьми во дворах.
"С 11 мая - в указе пропишем - разрешение на индивидуальные спортивные тренировки без использования спортивного инвентаря на свежем воздухе. Это пробежки, велопрогулки с дистанцией три метра… и прогулки с детьми младшего и школьного возраста на придомовой территории с соблюдением дистанции не менее метра до других граждан", - сказал Развожаев в ходе оперативного совещания в правительстве.
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе действует до 30 мая, самоизоляции – до 11 мая. Для передвижения введена пропускная система. На въезде в город расположены блокпосты для проверки цели поездки в регион.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
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