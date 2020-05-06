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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:13
https://ria.ru/20200506/1571023461.html
Мурашко оценил первые результаты исследований препарата "Фавипиравир"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил первые результаты исследований препарата "Фавипиравир"

13:12 06.05.2020 (обновлено: 13:13 06.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© Илья Питалев
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Первые результаты клинических исследований препарата "Фавипиравир" для лечения коронавируса обнадеживают, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"По лекарственным препаратам, в первую очередь, это препараты те, которые утверждены в методических рекомендациях, по ним идет мониторинг. Мы дополнительно обращались к производителям, и производитель развернул дополнительные площадки... С поступлениями из-за рубежа, к сожалению, в (определенный) период возникла проблема, поскольку все страны пользовались одними и теми же препаратами, в частности, сейчас говорю о гидроксихлорохине. И этого препарата объем в Российской Федерации практически покрыли, весь дефицит, который был, и производитель нас уверил, что дополнительно еще в этом месяце он проведет почти 400 тысяч упаковок, что в общем должно покрыть потребность", - рассказал Мурашко на заседании Комитета по охране здоровья.
Сотрудник НИИ в лаборатории
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Эксперты назвали возможный срок окончания испытаний препарата от COVID-19 Минздрав разрешил клинические испытания препарата фавипиравир для лечения коронавирусной инфекции. В эфире радио Sputnik эксперты предположили, как долго могут проходить исследования.
По его словам, есть и ряд других препаратов, которые активно используются в лечении коронавируса, включая все препараты с недоказанной эффективностью.
"И по "Фавипиравиру", этот препарат разработан сегодня отечественной фармацевтической компанией полного цикла. На него дали разрешение на клиническое испытание и клинические исследования, и он сегодня находится в клиниках. Первые результаты он показывает обнадеживающие. Дает нам надежду, что этот препарат, возможно, тоже будет работать. Он показал себя in vitro в исследованиях, в тестированиях", - сообщил Мурашко.
Кроме того, по словам главы Минздрава, в общей сложности семь препаратов находятся на клинических испытаниях.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
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