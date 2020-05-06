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Туризм
2020-05-06T13:28
https://ria.ru/20200506/1571023435.html
В Германии не исключили, что граждане смогут отдохнуть летом за границей
https://cdn24.img.ria.ru/images/151938/92/1519389225_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_da579367ff18ebcf78f8558e4119c8ef.jpg
РИА Новости

В Германии не исключили, что граждане смогут отдохнуть летом за границей

13:28 06.05.2020
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CC0 / Pixabay / tavarez88 / Пляж на побережье Коста-дель-Соль, Испания
Пляж на побережье Коста-дель-Соль, Испания
CC0 / Pixabay / tavarez88 /
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Уполномоченный правительства ФРГ по туризму Томас Барайс не исключил, что граждане смогут провести летний отпуск в других европейских странах, несмотря на пандемию коронавируса.
По его словам, если развитие ситуации с коронавирусом не изменится, то отпуск будет возможно провести в Германии или в соседних странах, соответствующие переговоры с правительствами уже ведутся.

"Это касается прежде всего наших соседей, например, Австрии, Франции, Бельгии, Польши или Нидерландов, до которых можно доехать на машине. Но я бы не стал списывать со счетов и другие регионы в Европе, например, Балеарские или греческие острова, — сказал Барайс изданию Tagesspiegel. — Если там почти не будет новых случаев инфекции и будет работать медицинское обеспечение".

На прошлой неделе, говоря с журналистами о возможности поездок, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что этот вопрос "пока не стоит на повестке".
На фоне снижения темпов распространения коронавируса в Германии с 21 апреля поэтапно отменяют ограничения. За все время медики выявили коронавирус у 164 807 человек, скончались 6996 человек. Число выздоровевших превысило 137 тысяч.
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