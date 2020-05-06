В Германии не исключили, что граждане смогут отдохнуть летом за границей

"Это касается прежде всего наших соседей, например, Австрии, Франции, Бельгии, Польши или Нидерландов, до которых можно доехать на машине. Но я бы не стал списывать со счетов и другие регионы в Европе, например, Балеарские или греческие острова, — сказал Барайс изданию Tagesspiegel. — Если там почти не будет новых случаев инфекции и будет работать медицинское обеспечение".