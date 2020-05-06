Газпромбанк перечислил больницам 200 млн рублей для борьбы с COVID-19

Ранее Газпромбанк объявил о переводе большей части сотрудников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы. Для тех, кто не перешел на удаленный режим, ежедневно в начале рабочего дня проводится термометрический контроль. Сотрудников с повышенной температурой тела, кашлем и другими признаками простудных заболеваний направляют для получения медицинской помощи. Все сотрудники, продолжающие работать в офисах банка, обеспечены медицинскими масками и антисептическими средствами.