Газпромбанк перечислил больницам 200 млн рублей для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Газпромбанк в рамках всероссийской благотворительной акции помощи медицинским учреждениям #поможемвместе" перечислил медучреждениям РФ 200 миллионов рублей в связи с пандемией коронавируса, сообщает банк.
Также Газпромбанк передал медучреждениям, экстренным службам и волонтерским организациям сотни тысяч защитных костюмов, медицинских масок и одноразовых перчаток.
Ранее Газпромбанк объявил о переводе большей части сотрудников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы. Для тех, кто не перешел на удаленный режим, ежедневно в начале рабочего дня проводится термометрический контроль. Сотрудников с повышенной температурой тела, кашлем и другими признаками простудных заболеваний направляют для получения медицинской помощи. Все сотрудники, продолжающие работать в офисах банка, обеспечены медицинскими масками и антисептическими средствами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 165 929 человек, всего скончались от болезни 1 537, выздоровели 21 327.