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2020-05-06T13:12
https://ria.ru/20200506/1571023320.html
Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_c3c815410cfc8d070d5dd319eb18c567.jpg
РИА Новости

Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая

13:09 06.05.2020 (обновлено: 13:12 06.05.2020)
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© Depositphotos / Vitalez1988Рига, Латвия
Рига, Латвия
© Depositphotos / Vitalez1988
Рига, Латвия. Архивное фото
РИГА, 6 мая – РИА Новости. Премьеры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Юри Ратас и Саулюс Сквернелис договорились 15 мая открыть границы между странами, сообщил глава латвийского кабмина.
"Сегодня во время видеоконференции с премьерами Литвы и Эстонии договорились об открытии границ. Жители стран Балтии смогут спокойно передвигаться между странами", - написал Кариньш в своем Twitter.
Премьер Эстонии Ратас также написал в своем Twitter-аккаунте, что дополнительную информацию об открытии рабочая группа министров иностранных дел уточнит в ближайшие дни.
В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юри РатасКоронавирусыВОЗЭстонияЛатвияЛитваВ мире
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