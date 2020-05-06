Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая

"Сегодня во время видеоконференции с премьерами Литвы и Эстонии договорились об открытии границ. Жители стран Балтии смогут спокойно передвигаться между странами", - написал Кариньш в своем Twitter.
Премьер Эстонии Ратас также написал в своем Twitter-аккаунте, что дополнительную информацию об открытии рабочая группа министров иностранных дел уточнит в ближайшие дни.
В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации.
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