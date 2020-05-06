Спасенная в Приморье тигрица повадилась ходить с тигренком в Китай

"Разведав удобный маршрут за границу, Лазовка чуть ли не еженедельно стала захаживать в Поднебесную…. Так, с середины марта по середину апреля 2020 года хищница последовательно совершила пять подобных турне, и, как удалось выяснить ученым, путешествовала хищница не одна, а с тигренком. Четыре раза тигриному семейству удалось благополучно пробраться на китайский берег и вернуться обратно", - говорится в сообщении.

Всю следующую неделю тигрица с малышом бродили по берегу Амура, чтобы найти наиболее безопасное место для переправы на российский берег. За ними следили российские и китайские специалисты. В конце апреля специалисты по сигналу с ошейника тигрицы зафиксировали успешную переправу Лазовки через реку, на российском берегу нашли следы лап тигрицы и тигрёнка. Ученые отмечают, что в местах обитания Лазовки в РФ достаточно копытных животных, а фактор беспокойства сведен к нулю, поэтому пока неясно, зачем она ходит в КНР.