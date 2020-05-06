Спасенная в Приморье тигрица повадилась ходить с тигренком в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Спасенная в Приморье тигрица Лазовка, которую выпустили в Еврейской автономной области весной 2018 года, с середины марта уже пять раз сходила в Китай и вернулась в Россию вместе со своим тигренком, сообщает Центр "Амурский тигр".
Лазовка и самец Сайхан стали первыми тиграми, которых выпустили в дикую природу "мягким" способом. Раненого Сайхана обнаружили в середине января 2017 года в Пожарском районе Приморья, его прооперировали. В мае 2018 года Сайхана и спасенную той же зимой в Лазовском районе юную самку привезли в ЕАО, где поселили во временном вольере. Спустя несколько дней их выпустили, и кошки разошлись в разные стороны. Ранее тигров выпускали в лес из машин после транспортировки. Позже Лазовка попала на снимки фотоловушки со своим тигренком - она впервые стала мамой осенью 2019 года. В конце марта сообщалось, что тигрица сходила в Китай и вернулась в Россию.
"Разведав удобный маршрут за границу, Лазовка чуть ли не еженедельно стала захаживать в Поднебесную…. Так, с середины марта по середину апреля 2020 года хищница последовательно совершила пять подобных турне, и, как удалось выяснить ученым, путешествовала хищница не одна, а с тигренком. Четыре раза тигриному семейству удалось благополучно пробраться на китайский берег и вернуться обратно", - говорится в сообщении.
В пятый раз, пробравшись на китайскую сторону по льду Амура, Лазовка успешно добыла кабана, которого они вместе с тигренком съели, тогда же хищники попали в объективы китайских фотоловушек. Спустя неделю звери, возвращаясь, вышли к реке в знакомом месте и обнаружили, что лед растаял.
Всю следующую неделю тигрица с малышом бродили по берегу Амура, чтобы найти наиболее безопасное место для переправы на российский берег. За ними следили российские и китайские специалисты. В конце апреля специалисты по сигналу с ошейника тигрицы зафиксировали успешную переправу Лазовки через реку, на российском берегу нашли следы лап тигрицы и тигрёнка. Ученые отмечают, что в местах обитания Лазовки в РФ достаточно копытных животных, а фактор беспокойства сведен к нулю, поэтому пока неясно, зачем она ходит в КНР.
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"Если исходить из полученных данных по локациям, то тигрица предпринимала несколько попыток переплыть реку. По всей видимости, либо тигренок не решался с ней плыть, и она возвращалась за ним, либо он пытался плыть с ней, но уставал и возвращался на китайский берег, вынуждая и ее повернуть назад. И все же они сумели переплыть реку, и теперь у нас есть неоспоримый факт, что тигрёнок на 9-м месяце жизни успешно преодолел водную преграду шириной как минимум 550 метров. До этого таких случаев не фиксировали", - комментирует генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
По его словам, ранее, когда отмечали следы или получали фото тигрицы с тигрятами на территории Китая, ученые считали, что тигрята там и родились, так как река Амур считалась для них неопредолимым препятствием. Лазовка с тигренком это предположение опровергли.