В России зарегистрировали несколько тест-систем на антитела к COVID-19

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В России на сегодня зарегистрировано несколько тест-систем на антитела к коронавирусу, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Количество ПЦР систем сегодня в стране уже достаточно большое зарегистрировано... И несколько тест-систем для определения иммуноглобулинов M и G зарегистрированы. И 30 числа зарегистрирована тест-система производства компании "Хема", разработанная институтом гематологии подведомственному министерству здравоохранения для определения иммуноглобулина G, поэтому сегодня фактически такой спектр тестирования посредственно на возбудителя и на иммунный ответ организма они доступны клиницистам", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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