Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:08
https://ria.ru/20200506/1571023205.html
В России зарегистрировали несколько тест-систем на антитела к COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

В России зарегистрировали несколько тест-систем на антитела к COVID-19

13:08 06.05.2020
526
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В России на сегодня зарегистрировано несколько тест-систем на антитела к коронавирусу, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Количество ПЦР систем сегодня в стране уже достаточно большое зарегистрировано... И несколько тест-систем для определения иммуноглобулинов M и G зарегистрированы. И 30 числа зарегистрирована тест-система производства компании "Хема", разработанная институтом гематологии подведомственному министерству здравоохранения для определения иммуноглобулина G, поэтому сегодня фактически такой спектр тестирования посредственно на возбудителя и на иммунный ответ организма они доступны клиницистам", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
900010
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории
Мурашко оценил первые результаты исследований препарата "Фавипиравир"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах
Врач в костюме биозащиты
Мурашко рассказал о допвыплатах медикам за работу в условиях коронавируса
Рига, Латвия
Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В России в реанимации находятся 1200-1500 пациентов с коронавирусом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу обеспокоен темпом строительства двух центров для больных COVID-19
Игумен Тихон
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Медицинские работники
В России развернули 126 тысяч инфекционных коек
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус
У шести вернувшихся в Ростов-на-Дону из Таиланда россиян выявили COVID-19
Ударные вертолеты Ми-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве
Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы
Кресла для судей в зале заседаний
Суд продлил арест разыгравшего в метро Москвы "приступ COVID-19" пранкера
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Указ о страховых выплатах медработникам подпишут в ближайшее время
Российский военный специалист проводит дезинфекцию в домах для пожилых людей в Италии
Минобороны с четверга начнет выводить подразделения РХБЗ из Италии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
Лента новостейМолния