В России зарегистрировали несколько тест-систем на антитела к COVID-19

"Количество ПЦР систем сегодня в стране уже достаточно большое зарегистрировано... И несколько тест-систем для определения иммуноглобулинов M и G зарегистрированы. И 30 числа зарегистрирована тест-система производства компании "Хема", разработанная институтом гематологии подведомственному министерству здравоохранения для определения иммуноглобулина G, поэтому сегодня фактически такой спектр тестирования посредственно на возбудителя и на иммунный ответ организма они доступны клиницистам", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.