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2020-05-06T13:05
https://ria.ru/20200506/1571022940.html
Коэльо написал сказки, чтобы поддержать читателей во время самоизоляции
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РИА Новости

Коэльо написал сказки, чтобы поддержать читателей во время самоизоляции

13:05 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПауло Коэльо
Пауло Коэльо
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бразильский писатель Пауло Коэльо написал две сказки, чтобы поддержать читателей во время пандемии и вынужденной самоизоляции, сообщает пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ".
"Известный во всем мире автор романа "Алхимик" Пауло Коэльо написал две сказки, чтобы поддержать читателей в разных странах во время карантина и вынужденной самоизоляции. Произведения "А,Б,В,Г..." и "Частичка мира" — это трогательные истории о доверии, сострадании и надежде", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сказки доступны к прочтению бесплатно на сайте издательства, добавили в пресс-службе.
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