Коэльо написал сказки, чтобы поддержать читателей во время самоизоляции

"Известный во всем мире автор романа "Алхимик" Пауло Коэльо написал две сказки, чтобы поддержать читателей в разных странах во время карантина и вынужденной самоизоляции. Произведения "А,Б,В,Г..." и "Частичка мира" — это трогательные истории о доверии, сострадании и надежде", - говорится в сообщении пресс-службы.