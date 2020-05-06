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75 лет Великой Победы
2020-05-06T13:04
https://ria.ru/20200506/1571022786.html
Песню "День Победы" впервые исполнили на чувашском языке
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985478_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_48b1aca3aeb0827846f9762d44770042.jpg
РИА Новости

Песню "День Победы" впервые исполнили на чувашском языке

13:04 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУкрашение ко Дню Победы
Украшение ко Дню Победы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Украшение ко Дню Победы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Чувашия в среду приняла эстафету песенного марафона "Наш День Победы", запустив ролик с исполнением песни "День Победы" на чувашском языке, сообщает пресс-служба главы региона.
Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединяет исполнителей из разных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу.
"Песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова спели солисты Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашской государственной филармонии, хор "Соловушки", певческая капелла "Классика" и народный ансамбль патриотической песни и музыки "Живи и помни", а также популярные исполнители республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специально для этой акции легендарную песню на чувашский язык перевел заслуженный работник культуры Чувашской республики, народный поэт Чувашии Юрий Семендер.
Клип, снятый в Чувашии в марте до введения ограничительных мер, будут транслировать в телевизионных эфирах, а также в социальных сетях.
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75 лет Великой ПобедыЧувашская Республика (Чувашия)
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