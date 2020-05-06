Песню "День Победы" впервые исполнили на чувашском языке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Чувашия в среду приняла эстафету песенного марафона "Наш День Победы", запустив ролик с исполнением песни "День Победы" на чувашском языке, сообщает пресс-служба главы региона.

Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединяет исполнителей из разных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу.

"Песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова спели солисты Чувашского государственного театра оперы и балета, Чувашской государственной филармонии, хор "Соловушки", певческая капелла "Классика" и народный ансамбль патриотической песни и музыки "Живи и помни", а также популярные исполнители республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специально для этой акции легендарную песню на чувашский язык перевел заслуженный работник культуры Чувашской республики, народный поэт Чувашии Юрий Семендер.