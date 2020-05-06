Коммунальные службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности

Он подчеркнул, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

"Если все-таки возникла необходимость, и пришлось выйти из дома, то при грозе и таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - подчеркнул он.