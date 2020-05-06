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2020-05-06T17:51
https://ria.ru/20200506/1571022513.html
Коммунальные службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности
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РИА Новости

Коммунальные службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности

13:02 06.05.2020 (обновлено: 17:51 06.05.2020)
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© Фото : МЧС РоссииСильный ветер в Москве
Сильный ветер в Москве
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Городские коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности в связи с ожидаемой грозой и сильным ветром, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"По данным синоптиков, в столичном регионе сегодня и до 01.00 7 мая ожидается гроза с дождем, в отдельных районах сильным, и усиление ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он подчеркнул, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.
"В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, которые при необходимости готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций", - добавил заммэра.
Последствия сильного ветра в Москве
6 мая, 12:58
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Бирюков посоветовал москвичам быть предельно внимательными на улице.
"Если все-таки возникла необходимость, и пришлось выйти из дома, то при грозе и таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - подчеркнул он.
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Петр БирюковМоскваОбщество
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