Ветер во вторник повалил более 75 деревьев в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Свыше 75 деревьев повалены во вторник сильными порывами ветра в Свыше 75 деревьев повалены во вторник сильными порывами ветра в Москве Московской области , повреждены 10 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"В Москве и Подмосковье произошло падение 76 деревьев, различные повреждения получили 10 автомашин", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все работы по распиловке упавших деревьев и уборке территорий завершены.

Собеседник агентства уточнил, что, в соответствии с прогнозом, циклон в среду продолжит оказывать воздействие на территории Коми, Архангельской и Вологодской областей.

"По состоянию на 20.00 (вторника - ред.), в результате прохождения КНМЯ (комплекс неблагоприятных метеорологических явлений - ред.) по территории произошло падение 38 деревьев в 14 муниципальных образованиях, повреждено четыре авто в двух муниципальных образованиях", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС по Подмосковью.