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2020-05-06T17:51
https://ria.ru/20200506/1571022232.html
Ветер во вторник повалил более 75 деревьев в Москве и Подмосковье
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РИА Новости

Ветер во вторник повалил более 75 деревьев в Москве и Подмосковье

12:58 06.05.2020 (обновлено: 17:51 06.05.2020)
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© РИА НовостиПоследствия сильного ветра в Москве
Последствия сильного ветра в Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Свыше 75 деревьев повалены во вторник сильными порывами ветра в Москве и Московской области, повреждены 10 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Москве и Подмосковье произошло падение 76 деревьев, различные повреждения получили 10 автомашин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все работы по распиловке упавших деревьев и уборке территорий завершены.
Собеседник агентства уточнил, что, в соответствии с прогнозом, циклон в среду продолжит оказывать воздействие на территории Коми, Архангельской и Вологодской областей.
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"По состоянию на 20.00 (вторника - ред.), в результате прохождения КНМЯ (комплекс неблагоприятных метеорологических явлений - ред.) по территории произошло падение 38 деревьев в 14 муниципальных образованиях, повреждено четыре авто в двух муниципальных образованиях", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС по Подмосковью.
Добавляется, что погибших и пострадавших нет, ЖКХ работает в штатном режиме.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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