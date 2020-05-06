В Иране число заразившихся коронавирусом превысило сто тысяч

ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Иране с 19 февраля превысило отметку в 100 тысяч, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур.

"Число случаев заражения коронавирусом преодолело отметку в 100 тысяч, достигнув 101650. За прошедшие сутки удалось выявить 1680 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, всего выздоровели 81587 человек. При этом за последние 24 часа скончались 78 человек, заразившихся коронавирусом, всего же число жертв достигло 6418.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране движется в направлении стабилизации, пик удалось пройти, однако до завершения пандемии далеко.

Пик, по словам президента, пришелся на вторую половину марта - начало апреля: максимальное число заболевших за сутки было зафиксировано 30 марта - 3186 случаев, антирекорд по смертям был установлен 4 апреля - 158. Однако статистика за последние две недели показывает скорее скачкообразную динамику: спады сменяются ростом заболеваемости и наоборот.

Второго мая, после постепенного снижения ежедневного прироста числа зараженных, был зафиксирован минимальный за два месяца прирост за сутки (802 случая), однако затем этот показатель начал расти.

По мере улучшения ситуации в Иране власти сняли ряд ограничений, которые касались деловой активности, несли малые и средние риски распространения вируса. Страну разделили на ряд зон: белую, желтую и красную – в зависимости от ситуации с COVID-19, чтобы планировать дальнейшее снятие ограничений. Так, в "белых" зонах - менее рискованных – было принято решение открыть мечети и возобновить пятничную молитву. В то же время, обязательной является самоизоляция для больных коронавирусом, а также ношение масок в общественном транспорте и самолетах.