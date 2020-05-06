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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:55
https://ria.ru/20200506/1571022031.html
В России в реанимации находятся 1200-1500 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570916972_0:181:2998:1867_1036x0_80_0_0_62eb8c03f5f485cfef265847e2dc4ac7.jpg
РИА Новости

В России в реанимации находятся 1200-1500 пациентов с коронавирусом

12:55 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На сегодняшний день в реанимации находятся порядка 1200-1500 человек с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня дефицита в реанимационных койках нет. В общем числе на реанимационных койках находятся где-то порядка от 1200 до 1500 человек по стране. Все ведутся совместно с федеральным консультативным центром, консультируются и нами, создана информационная система, в которой виден каждый пациент, амбулаторный и стационарный, и на какой койке он сейчас находится, поэтому мы можем видеть всех пациентов на койках", - рассказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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