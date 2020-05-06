В России в реанимации находятся 1200-1500 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На сегодняшний день в реанимации находятся порядка 1200-1500 человек с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня дефицита в реанимационных койках нет. В общем числе на реанимационных койках находятся где-то порядка от 1200 до 1500 человек по стране. Все ведутся совместно с федеральным консультативным центром, консультируются и нами, создана информационная система, в которой виден каждый пациент, амбулаторный и стационарный, и на какой койке он сейчас находится, поэтому мы можем видеть всех пациентов на койках", - рассказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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