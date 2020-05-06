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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:58
https://ria.ru/20200506/1571021936.html
Указ о страховых выплатах медработникам подпишут в ближайшее время
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569254828_0:238:2784:1804_1036x0_80_0_0_cfc609efd404b9b33fb1507f6c7c4c07.jpg
РИА Новости

Указ о страховых выплатах медработникам подпишут в ближайшее время

12:52 06.05.2020 (обновлено: 12:58 06.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Указ о страховых выплатах для медработников будет подписан в среду или четверг, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Подготовлен указ, надеюсь, что он, вот сейчас проходит финальную процедуру согласования, я думаю, что он сегодня, крайний срок, наверное, завтра, будет подписан президентом. Это о страховых выплатах для медицинских работников", - сказал он на заседании комитета Госдумы.
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