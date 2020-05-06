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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:14
https://ria.ru/20200506/1571021728.html
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/03/1563710361_0:139:3001:1827_1036x0_80_0_0_bb454b584a0be635a6f4b457fb0ef9fe.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса

12:54 06.05.2020 (обновлено: 13:14 06.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины, <...> есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать", — добавил он на заседании комитета Госдумы.
Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус
3 мая, 19:36Распространение нового коронавируса
Мурашко заявил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
В России более 165 тысяч заболевших COVID-19, свыше 21 тысячи пациентов выздоровели, 1537 погибли. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции, в Москве, помимо этого, ввели систему пропусков.
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, как минимум 3,5 миллиона зараженных, более 243 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
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Егор Новиков
141121280
Раком болеет 3 миллиона человек, коронавирусом 200 тысяч, и вы делаете вакцину против коронавируса???????
6 мая, 14:25
Игорь Яровой
40302046
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