Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины, <...> есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать", — добавил он на заседании комитета Госдумы.
В России более 165 тысяч заболевших COVID-19, свыше 21 тысячи пациентов выздоровели, 1537 погибли. В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции, в Москве, помимо этого, ввели систему пропусков.
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, как минимум 3,5 миллиона зараженных, более 243 тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф