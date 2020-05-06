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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T12:57
https://ria.ru/20200506/1571021648.html
ЕК понизила прогноз цен на нефть в 2020 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570334345_196:568:2828:2048_1036x0_80_0_0_43b390fa761b4960ad6ea8cf95f7a862.jpg
РИА Новости

ЕК понизила прогноз цен на нефть в 2020 году

12:48 06.05.2020 (обновлено: 12:57 06.05.2020)
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© AP Photo / Charlie Riedel, FileНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки
© AP Photo / Charlie Riedel, File
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия понизила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до 38,4 доллара за баррель, а на следующий год - до 40,2 доллара, говорится в ее весеннем экономическом прогнозе.
В предыдущем, зимнем прогнозе цена ожидалась на уровне 60,4 доллара и 56,9 доллара соответственно.
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"Согласно фьючерсным рынкам, цены на нефть марки Brent прогнозируются на уровне в среднем 38,4 доллара за баррель в 2020 году и 40,2 доллара в 2021 году", - говорится в прогнозе.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьBrentЦены на нефтьЕврокомиссияЭкономика
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