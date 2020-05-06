ЕК понизила прогноз цен на нефть в 2020 году

БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия понизила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до 38,4 доллара за баррель, а на следующий год - до 40,2 доллара, говорится в ее весеннем экономическом прогнозе.
В предыдущем, зимнем прогнозе цена ожидалась на уровне 60,4 доллара и 56,9 доллара соответственно.
"Согласно фьючерсным рынкам, цены на нефть марки Brent прогнозируются на уровне в среднем 38,4 доллара за баррель в 2020 году и 40,2 доллара в 2021 году", - говорится в прогнозе.