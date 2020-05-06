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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:52
https://ria.ru/20200506/1571021598.html
В Киево-Печерской лавре выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570599875_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ce27d22f8adc93f98059617f803ed622.jpg
РИА Новости

В Киево-Печерской лавре выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

12:48 06.05.2020 (обновлено: 17:52 06.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Коронавирус COVID-19 выявлен за прошедшие сутки у 17 человек в Киево-Печерской лавре, сообщил на брифинге в среду мэр Киева Виталий Кличко.
Митрополит Павел 3 мая сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Киево-Печерской лавре составляет 68 человек, двое остаются в больнице, еще двое на самоизоляции.
"Семнадцать случаев, подтвержденных за прошедшие сутки, в Киево-Печерской лавре", - заявил Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.
Всего, по словам Кличко, за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 68 киевлян, трое из которых медики.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировали 13184 случая заражения коронавирусом, 327 человек умерли, 2097 человек выздоровели. При этом в Киеве количество заразившихся с начала пандемии составляет 1651.
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Ранее мэр Киева сообщил, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. В лавре скончались два насельника: один от хронических заболеваний и тяжелой формы пневмонии, причина смерти второго устанавливается. В монастырь направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. В УПЦ также заверили, что доступ верующих в лавру полностью прекращен.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМитрополит Минский и Заславский ПавелВОЗВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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