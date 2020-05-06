В Киево-Печерской лавре выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

Всего, по словам Кличко, за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 68 киевлян, трое из которых медики.

Украина лучше готова к борьбе с зомби-апокалипсисом, чем к эпидемиям

Украина лучше готова к борьбе с зомби-апокалипсисом, чем к эпидемиям

Ранее мэр Киева сообщил, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. В лавре скончались два насельника: один от хронических заболеваний и тяжелой формы пневмонии, причина смерти второго устанавливается. В монастырь направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. В УПЦ также заверили, что доступ верующих в лавру полностью прекращен.