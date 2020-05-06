В Киево-Печерской лавре выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Коронавирус COVID-19 выявлен за прошедшие сутки у 17 человек в Киево-Печерской лавре, сообщил на брифинге в среду мэр Киева Виталий Кличко.
Митрополит Павел 3 мая сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Киево-Печерской лавре составляет 68 человек, двое остаются в больнице, еще двое на самоизоляции.
"Семнадцать случаев, подтвержденных за прошедшие сутки, в Киево-Печерской лавре", - заявил Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.
Всего, по словам Кличко, за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 68 киевлян, трое из которых медики.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировали 13184 случая заражения коронавирусом, 327 человек умерли, 2097 человек выздоровели. При этом в Киеве количество заразившихся с начала пандемии составляет 1651.
Ранее мэр Киева сообщил, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. В лавре скончались два насельника: один от хронических заболеваний и тяжелой формы пневмонии, причина смерти второго устанавливается. В монастырь направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. В УПЦ также заверили, что доступ верующих в лавру полностью прекращен.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.