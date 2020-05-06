"Россия – страна возможностей" запускает акцию "Песни Великой Победы"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" при поддержке министерства науки и высшего образования РФ запускает акцию "Песни Великой Победы", приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В официальной группе платформы "Россия – страна возможностей" в социальной сети ВКонтакте 9 мая в 14:00 по московскому времени состоится онлайн-концерт, в котором выступят участники проектов "Студенческая весна", "Таврида" и "Солдатский конверт". Концерт также будет также транслироваться в группе министерства науки и высшего образования.
"Песни Великой Победы знакомы нам с детства. Они не оставляют наши сердца равнодушными, передаются из поколения в поколение и не дают нам забыть о великом подвиге нашего народа. Акция "Песни Великой Победы" – это наша память, наше уважение и благодарность всем, кто ковал победу в Великой Отечественной войне на фронте и в тылу. Акция объединяет в себе несколько мероприятий и приглашает к участию всех жителей страны", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Как отметили в пресс-службе, студенты в разных городах России, по согласованию с городскими администрациями, поздравят всех ветеранов, собравшись в поздравительные бригады. Победители и лауреаты конкурсов "Российская студенческая весна" и "Солдатский конверт" устроят мини-концерты с военными песнями прямо во дворах домов, в которых живут ветераны.
В открытом онлайн-челлендже "Песни Великой Победы" может принять участие каждый желающий, для этого нужно записать и выложить видео с песней в личный аккаунт в социальных сетях с хэштэгом #ПесниВеликойПобеды или #ПоемПесниПобеды, а также #РоссияСтранаВозможностей и #МинобрнаукиРоссии.