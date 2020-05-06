"Россия – страна возможностей" запускает акцию "Песни Великой Победы"

"Песни Великой Победы знакомы нам с детства. Они не оставляют наши сердца равнодушными, передаются из поколения в поколение и не дают нам забыть о великом подвиге нашего народа. Акция "Песни Великой Победы" – это наша память, наше уважение и благодарность всем, кто ковал победу в Великой Отечественной войне на фронте и в тылу. Акция объединяет в себе несколько мероприятий и приглашает к участию всех жителей страны", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.