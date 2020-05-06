Мурашко рассказал о допвыплатах медикам за работу в условиях коронавируса

"По первым выплатам, тем, которые установлены постановлением правительства, выделено 10 миллиардов средств. Выплаты идут, начиная с февраля месяца. Постановление было подписано 30 января. И по этим деньгам на сегодняшний день также выплаты идут в срок. Задержек никаких мы не видим. Никаких обращений в наш адрес по данному вопросу не поступало", - рассказал Мурашко о дополнительных выплатах медикам за работу с пациентами с COVID-19.