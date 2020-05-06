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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:53
https://ria.ru/20200506/1571021439.html
Мурашко рассказал о допвыплатах медикам за работу в условиях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705943_0:0:2125:1195_1036x0_80_0_0_bce334ef4c30ca3099e67a5607f8459a.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о допвыплатах медикам за работу в условиях коронавируса

12:46 06.05.2020 (обновлено: 12:53 06.05.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВрач в костюме биозащиты
Врач в костюме биозащиты
© РИА Новости
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Врач в костюме биозащиты
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дополнительные выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом идут в срок, никаких обращений по этому поводу не поступало, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"По первым выплатам, тем, которые установлены постановлением правительства, выделено 10 миллиардов средств. Выплаты идут, начиная с февраля месяца. Постановление было подписано 30 января. И по этим деньгам на сегодняшний день также выплаты идут в срок. Задержек никаких мы не видим. Никаких обращений в наш адрес по данному вопросу не поступало", - рассказал Мурашко о дополнительных выплатах медикам за работу с пациентами с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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