В Воронежской области введут масочный режим

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Власти Власти Воронежской области введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией , сообщает в среду областное правительство.

Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в области ввели с 31 марта. Затем ограничительные меры продлевали несколько раз.

"В Воронежской области в ближайшие дни будет введен масочный режим. Ношение перчаток будет рекомендовано", - говорится в сообщении.

По данным на утро 6 мая в Воронежской области коронавирус подтвержден у 697 человек. Умерли 12 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 158 человек.