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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:49
https://ria.ru/20200506/1571021063.html
В России развернули 126 тысяч инфекционных коек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472424_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_6434cdae73dc6c25f4a6dd2213a0e1f5.jpg
РИА Новости

В России развернули 126 тысяч инфекционных коек

12:40 06.05.2020 (обновлено: 12:49 06.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На сегодняшний день в РФ развернуто 126 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, это около 10% от общего числа коек в стране, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня в общей сложности по стране развернуто 126 тысяч коек, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В общем количестве это, если от всех коек взять в Российской Федерации, которые вносятся в государственную статистическую отчетность - это в районе 10% коек от общего числа РФ", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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