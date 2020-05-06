В России развернули 126 тысяч инфекционных коек

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На сегодняшний день в РФ развернуто 126 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, это около 10% от общего числа коек в стране, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня в общей сложности по стране развернуто 126 тысяч коек, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В общем количестве это, если от всех коек взять в Российской Федерации, которые вносятся в государственную статистическую отчетность - это в районе 10% коек от общего числа РФ", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.