В России развернули 126 тысяч инфекционных коек

"Сегодня в общей сложности по стране развернуто 126 тысяч коек, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В общем количестве это, если от всех коек взять в Российской Федерации, которые вносятся в государственную статистическую отчетность - это в районе 10% коек от общего числа РФ", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.