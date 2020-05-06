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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:11
https://ria.ru/20200506/1571020976.html
В Испании назвали число россиян, посетивших страну в марте
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РИА Новости

В Испании назвали число россиян, посетивших страну в марте

12:38 06.05.2020 (обновлено: 13:11 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в Барселоне
Туристы в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Туристы в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Более 20 тысяч российских туристов посетили Испанию в марте - в этот месяц в стране вспыхнула эпидемия коронавируса, следует из данных Национального института статистики.
В Испании 14 марта был введен режим повышенной готовности и строгий карантин. Общее число российских туристов составило в марте 21 386 человек, однако нет данных, сколько из них въехали в страну и выехали из нее до середины месяца.
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Падение потока туристов из России в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 69,8%, всего с начала года Испанию посетили 132 150 россиян (почти на 30% меньше, чем за первые три месяца 2019 года).
Падение иностранного туризма в Испанию в марте составило 64,3%, ее посетили чуть более двух миллионов человек. По итогам трех месяцев туристический поток сократился на 25,6%, общее число туристов составило 10,5 миллиона. Чаще всего Испанию в марте посещали британцы (почти 400 тысяч человек), французы (почти 290 тысяч) и немцы (278 тысяч).
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Эпидемия нанесла огромный ущерб туристическому сектору, который составляет 12,5% ВВП страны и обеспечивает почти 13% рабочих мест. Границы Испании закрыты для туристов, отели и пляжи не работают. В прошлом году Испанию посетили почти 84 миллиона иностранных туристов.
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