В Испании назвали число россиян, посетивших страну в марте

МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Более 20 тысяч российских туристов посетили Более 20 тысяч российских туристов посетили Испанию в марте - в этот месяц в стране вспыхнула эпидемия коронавируса, следует из данных Национального института статистики.

В Испании 14 марта был введен режим повышенной готовности и строгий карантин. Общее число российских туристов составило в марте 21 386 человек, однако нет данных, сколько из них въехали в страну и выехали из нее до середины месяца.

Падение потока туристов из России в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 69,8%, всего с начала года Испанию посетили 132 150 россиян (почти на 30% меньше, чем за первые три месяца 2019 года).

Падение иностранного туризма в Испанию в марте составило 64,3%, ее посетили чуть более двух миллионов человек. По итогам трех месяцев туристический поток сократился на 25,6%, общее число туристов составило 10,5 миллиона. Чаще всего Испанию в марте посещали британцы (почти 400 тысяч человек), французы (почти 290 тысяч) и немцы (278 тысяч).

Эпидемия нанесла огромный ущерб туристическому сектору, который составляет 12,5% ВВП страны и обеспечивает почти 13% рабочих мест. Границы Испании закрыты для туристов, отели и пляжи не работают. В прошлом году Испанию посетили почти 84 миллиона иностранных туристов.