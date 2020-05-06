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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:36
https://ria.ru/20200506/1571020842.html
В Бельгии выявили 272 новых случая заражения коронавирусом за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии выявили 272 новых случая заражения коронавирусом за сутки

12:36 06.05.2020
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© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Бельгийские специалисты за минувшие сутки зафиксировали 272 новых случая заражения коронавирусом, общее число заражений с начала вспышки составляет на сегодня 50 781, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
За сутки скончались 110 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус, общее число летальных исходов оценивается в 8339.
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Медики сообщают также, что в больницах находятся 2849 человек, вчера были госпитализированы 116 новых пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 646 больных. Выписались 290 выздоровевших пациентов, общее число покинувших медучреждения с середины марта составляет 12 731.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В понедельник возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работают порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.
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Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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