В Бельгии выявили 272 новых случая заражения коронавирусом за сутки

БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Бельгийские специалисты за минувшие сутки зафиксировали 272 новых случая заражения Бельгийские специалисты за минувшие сутки зафиксировали 272 новых случая заражения коронавирусом , общее число заражений с начала вспышки составляет на сегодня 50 781, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

За сутки скончались 110 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус, общее число летальных исходов оценивается в 8339.

Медики сообщают также, что в больницах находятся 2849 человек, вчера были госпитализированы 116 новых пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 646 больных. Выписались 290 выздоровевших пациентов, общее число покинувших медучреждения с середины марта составляет 12 731.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В понедельник возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. По оценкам СМИ, в таких компаниях работают порядка 700 тысяч сотрудников. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных.