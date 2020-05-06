В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

НАЛЬЧИК, 6 мая – РИА Новости. Более 100 новых случаев заражения Более 100 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число заболевших превысило 900 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

"За сутки выявлено 105 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 925 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки госпитализировали 23 человека, всего в двух госпиталях сейчас находятся 253 пациента, включая девятерых детей. В реанимации - 15 человек, из которых восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

"Выздоровели за сутки 11 пациентов, среди которых семь находившихся в госпиталях, общее число выздоровевших составило 147", - уточняет ведомство.

По данным штаба, на амбулаторном лечении находятся 209 человек, среди которых 28 детей, еще 313 человек, включая 73 ребенка, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1399 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались три пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.