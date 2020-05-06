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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:34
https://ria.ru/20200506/1571020805.html
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285295_0:435:2047:1586_1036x0_80_0_0_93e1a860815e18ce9c99346efa8ba17c.jpg
РИА Новости

В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

12:34 06.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 мая – РИА Новости. Более 100 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число заболевших превысило 900 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
"За сутки выявлено 105 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 925 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за сутки госпитализировали 23 человека, всего в двух госпиталях сейчас находятся 253 пациента, включая девятерых детей. В реанимации - 15 человек, из которых восемь подключены к аппаратам ИВЛ.
"Выздоровели за сутки 11 пациентов, среди которых семь находившихся в госпиталях, общее число выздоровевших составило 147", - уточняет ведомство.
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По данным штаба, на амбулаторном лечении находятся 209 человек, среди которых 28 детей, еще 313 человек, включая 73 ребенка, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1399 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались три пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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