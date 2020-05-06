Число летальных случаев COVID-19 в Ростовской области достигло 12

"Двенадцатой жертвой коронавирусной инфекции в Ростовской области стала 63-летняя женщина из Обливского района. Она имела заболевание эндокринной системы и поздно обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

В тяжелом состоянии в регионе находятся 15 пациентов с коронавирусом, выздоровели 168 человек, под медицинским наблюдением - почти 6,9 тысячи человек.