Число летальных случаев COVID-19 в Ростовской области достигло 12

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ростовской области, число летальных случаев в регионе достигло 12, сообщило областное правительство.
По данным областного управления Роспотребнадзора, за последние сутки число выявленных случаев коронавируса увеличилось в регионе на 81 и по состоянию на 6 мая достигло 1434. Ранее сообщалось об 11 умерших.
"Двенадцатой жертвой коронавирусной инфекции в Ростовской области стала 63-летняя женщина из Обливского района. Она имела заболевание эндокринной системы и поздно обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии в регионе находятся 15 пациентов с коронавирусом, выздоровели 168 человек, под медицинским наблюдением - почти 6,9 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.