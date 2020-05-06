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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:33
https://ria.ru/20200506/1571020751.html
Число летальных случаев COVID-19 в Ростовской области достигло 12
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Число летальных случаев COVID-19 в Ростовской области достигло 12

11:33 06.05.2020 (обновлено: 12:33 06.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ростовской области, число летальных случаев в регионе достигло 12, сообщило областное правительство.
По данным областного управления Роспотребнадзора, за последние сутки число выявленных случаев коронавируса увеличилось в регионе на 81 и по состоянию на 6 мая достигло 1434. Ранее сообщалось об 11 умерших.
"Двенадцатой жертвой коронавирусной инфекции в Ростовской области стала 63-летняя женщина из Обливского района. Она имела заболевание эндокринной системы и поздно обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии в регионе находятся 15 пациентов с коронавирусом, выздоровели 168 человек, под медицинским наблюдением - почти 6,9 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
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