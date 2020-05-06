Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии

"Соединенные Штаты являются одним из самых главных наших союзников. Я считаю особенно важным, чтобы стратегические бомбардировщики выполняли свои задачи, участвуя в наших учениях "Весенний шторм", - приводит слова Луйка пресс-служба. Министр также добавил, что "Весенний шторм" является хорошим примером того, как можно проводить военные учения и поддерживать боевую готовность в период пандемии коронавируса.