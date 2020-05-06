Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии

Учения "Весенний шторм", в которых принимают участие военнослужащие из стран НАТО, проходят в Эстонии с 25 апреля по 8 мая в уменьшенном объеме в связи с пандемией COVID -19.
"Соединенные Штаты являются одним из самых главных наших союзников. Я считаю особенно важным, чтобы стратегические бомбардировщики выполняли свои задачи, участвуя в наших учениях "Весенний шторм", - приводит слова Луйка пресс-служба. Министр также добавил, что "Весенний шторм" является хорошим примером того, как можно проводить военные учения и поддерживать боевую готовность в период пандемии коронавируса.
© Фото : Министерство обороны ЭстонииТяжелый бомбардировщик ВВС США B-1 во время учений Spring Storm в Эстонии
Тяжелый бомбардировщик ВВС США B-1 во время учений Spring Storm в Эстонии
Стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, вылетели в Эстонию с авиабазы Эллсворт в американском штате Южная Дакота. Во время почти 24-часового полета они также провели дозаправку в воздухе.
Изначально планировалось, что в учениях "Весенний шторм" примут участие более 10 тысяч военнослужащих из 14 стран стран НАТО и государств-партнеров альянса. Планировалось, что США пришлют для участия в учениях около 1,5 тысячи военнослужащих из различных подразделений национальной гвардии Мэриленда и национальной гвардии Висконсина, а также подразделения морской пехоты.
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По данным Главного штаба, всего в "Весеннем шторме" принимают участие около 3,2 тысячи военнослужащих эстонских Сил обороны и военные из Великобритании и Дании, входящие в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО.
В масштабных учениях "Весенний шторм - 2019" принимали участие более 9 тысяч военнослужащих из Эстонии, стран НАТО и государств-партнеров альянса, было задействовано более 200 единиц бронетехники.