Более половины французов потолстели за время карантина из-за COVID-19

"Менее частые перемещения, снижение физической активности, перекусы, усугубляемые беспокойством в связи с текущей ситуацией, побуждающим людей есть "успокаивающее" сладкое (бисквиты, шоколад, торты)… Карантин, несомненно, способствовал тому, чтобы большинство французов - 57% - набрали вес", - говорится в материалах Ifop.

Отмечается, что в среднем люди с 17 марта прибавили по 2,5 килограмма, а если делить по гендерному признаку, то прибавка в весе у мужчин составляет в среднем 2,7 килограмма, а у женщин - 2,3 килограмма.