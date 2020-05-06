Более половины французов потолстели за время карантина из-за COVID-19

ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Больше половины французов (57%) набрали вес за полтора месяца карантина из-за коронавируса, свидетельствуют данные исследования компании Ifop.
"Менее частые перемещения, снижение физической активности, перекусы, усугубляемые беспокойством в связи с текущей ситуацией, побуждающим людей есть "успокаивающее" сладкое (бисквиты, шоколад, торты)… Карантин, несомненно, способствовал тому, чтобы большинство французов - 57% - набрали вес", - говорится в материалах Ifop.
Ils sont 56% chez les hommes et 58% chez les femmes à constater une petite surcharge pondérale allant de 1 kg supplémentaire à 4 kg, voire plus, dans 18% des cas@IfopOpinion @francois_kraus @darwinutrition https://t.co/lg39CknDnb— Ifop Opinion (@IfopOpinion) May 6, 2020
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Отмечается, что в среднем люди с 17 марта прибавили по 2,5 килограмма, а если делить по гендерному признаку, то прибавка в весе у мужчин составляет в среднем 2,7 килограмма, а у женщин - 2,3 килограмма.
В то же время, у 14% французов вес остался прежним, а 29% даже удалось сбросить вес.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
По последним данным, жертвами коронавируса во Франции стали 25 531 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.