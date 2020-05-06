В Таиланде остаются около 1700 желающих вернуться на родину россиян

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Таиланде остаются примерно 1700 российских граждан, которые хотят вернуться на родину, сообщило посольство РФ в стране.

Как рассказали в посольстве, с 1 апреля по 4 мая включительно было осуществлено 33 вывозных рейса для россиян, кроме того, граждане РФ воспользовались рейсом казахстанской авиакомпании Sunday Airlines до Усть-Каменогорска. За это период было вывезено 6 316 человек.

"Еще остается примерно 1700 наших граждан, которые пожелали вернуться в Россию", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии добавили, что в рамках работы по оказанию социальной поддержки российским гражданам в соответствии с постановлением правительства РФ от 3 апреля № 433 такую помощь получили или получают более 2 тысяч соотечественников, находящихся в Таиланде.

"Некоторые заявления остались неудовлетворенными в связи с тем, что они не соответствовали требованиям положения об оказании такой помощи", - подчеркнули в диппредставительстве.

"Благодарим всех за понимание и конструктивное взаимодействие с посольством в этих непростых обстоятельствах", - отметили в посольстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт " Шереметьево ", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.