Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T13:10
https://ria.ru/20200506/1571020199.html
В Таиланде остаются около 1700 желающих вернуться на родину россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/97715/67/977156721_67:0:689:350_1036x0_80_0_0_513fd8ca136250e5d90e093da0be3c2e.jpg
РИА Новости

В Таиланде остаются около 1700 желающих вернуться на родину россиян

12:29 06.05.2020 (обновлено: 13:10 06.05.2020)
376
© Фото : посольство РФ в ТаиландеЗдание посольства РФ в Таиланде
Здание посольства РФ в Таиланде
© Фото : посольство РФ в Таиланде
Здание посольства РФ в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Таиланде остаются примерно 1700 российских граждан, которые хотят вернуться на родину, сообщило посольство РФ в стране.
Как рассказали в посольстве, с 1 апреля по 4 мая включительно было осуществлено 33 вывозных рейса для россиян, кроме того, граждане РФ воспользовались рейсом казахстанской авиакомпании Sunday Airlines до Усть-Каменогорска. За это период было вывезено 6 316 человек.
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
6 мая, 08:10Ханты-Мансийский Автономный Округ
Более 60 россиян прибыли вывозным рейсом в Сургут из Душанбе

"Еще остается примерно 1700 наших граждан, которые пожелали вернуться в Россию", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии добавили, что в рамках работы по оказанию социальной поддержки российским гражданам в соответствии с постановлением правительства РФ от 3 апреля № 433 такую помощь получили или получают более 2 тысяч соотечественников, находящихся в Таиланде.
"Некоторые заявления остались неудовлетворенными в связи с тем, что они не соответствовали требованиям положения об оказании такой помощи", - подчеркнули в диппредставительстве.
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
5 мая, 21:21Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Антальи привез в Ростов-на-Дону 67 россиян
"Благодарим всех за понимание и конструктивное взаимодействие с посольством в этих непростых обстоятельствах", - отметили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
5 мая, 01:18Распространение нового коронавируса
Во Владивосток прибыл вывозной рейс из Вьетнама
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
0001412
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмВОЗКоронавирус COVID-19МоскваШереметьево (аэропорт)ТаиландВ мире
Рекомендуем
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете
В Таиланде могут начать второй этап ослабления ограничений из-за COVID-19
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус
У шести вернувшихся в Ростов-на-Дону из Таиланда россиян выявили COVID-19
Полиция Таиланда
В Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧС
Туристы в Барселоне
В Испании назвали число россиян, посетивших страну в марте
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Коронавирус выявили у четверти прилетевших из Таиланда в Ростов 3 мая
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов на 10-15 мая
Бангкок, Таиланд
В Таиланде предупредили об опасности заражения COVID-19 при беге в парках
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. 2015 год
Отели Египта не готовы открываться без иностранцев
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
Пхукет массово покидают сотрудники турбизнеса
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
В Таиланде выявили три новых случая коронавируса
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
В Таиланде за сутки зафиксировали всего один новый случай COVID-19
Покупатели в очереди возле магазина в Париже, Франция
Более половины французов потолстели за время карантина из-за COVID-19
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
В Таиланде вторые сутки подряд выявлен всего один заболевший COVID-19
Поваленное ветром дерево
На востоке Москвы упавшее от ветра дерево повредило автомобиль
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
Лента новостейМолния