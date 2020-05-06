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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:52
https://ria.ru/20200506/1571019948.html
В Свердловской области сотрудники МЧС продезинфицировали шесть больниц
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917521_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_ac5a0a47c0b3d8979f22ae3e388a3207.jpg
РИА Новости

В Свердловской области сотрудники МЧС продезинфицировали шесть больниц

12:27 06.05.2020 (обновлено: 17:52 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКрасная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Сотрудники МЧС продезинфицировали шесть больниц в Свердловской области, сообщает главное управление министерства по региону.
Екатеринбурге сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели санитарную обработку территорий шести медицинских учреждений. При помощи специального оборудования спасатели продезинфицировали входные группы и подъезды для машин скорой медицинской помощи, а также прилегающие к медицинским учреждениям территории. Всего спасатели обработали более 4 тысяч квадратных метров территорий лечебных учреждений. Обработке были подвергнуты территории городских клинических больниц №1, 2, 6, 14, 24 и 40", - говорится в сообщении.
На 6 мая спасатели уже обработали более 200 тысяч квадратных метров площадей пожарно-спасательных подразделений, более 250 единиц спецтехники, около 43 тысяч квадратных метров остановок общественного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры.
Работы по санитарной обработке объектов социальной инфраструктуры на территории Свердловской области продолжаются. В ближайшие дни спасатели проведут дезинфекцию Северного и Южного автовокзалов Екатеринбурга, уточняет ГУМЧС.
По данным оперативного штаба по профилактике COVID-19, на 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки. Три человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьЕкатеринбургОбщество
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