В Свердловской области сотрудники МЧС продезинфицировали шесть больниц

Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Сотрудники Сотрудники МЧС продезинфицировали шесть больниц в Свердловской области , сообщает главное управление министерства по региону.

"В Екатеринбурге сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели санитарную обработку территорий шести медицинских учреждений. При помощи специального оборудования спасатели продезинфицировали входные группы и подъезды для машин скорой медицинской помощи, а также прилегающие к медицинским учреждениям территории. Всего спасатели обработали более 4 тысяч квадратных метров территорий лечебных учреждений. Обработке были подвергнуты территории городских клинических больниц №1, 2, 6, 14, 24 и 40", - говорится в сообщении.

На 6 мая спасатели уже обработали более 200 тысяч квадратных метров площадей пожарно-спасательных подразделений, более 250 единиц спецтехники, около 43 тысяч квадратных метров остановок общественного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры.

Работы по санитарной обработке объектов социальной инфраструктуры на территории Свердловской области продолжаются. В ближайшие дни спасатели проведут дезинфекцию Северного и Южного автовокзалов Екатеринбурга, уточняет ГУМЧС.

По данным оперативного штаба по профилактике COVID-19, на 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки. Три человека скончались.