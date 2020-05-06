Постпред Китая назвал обвинения в утечке в лаборатории в Ухане абсурдными

ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Предположения о том, что коронавирус COVID-19 был утечкой из лаборатории в китайском городе Ухань и Китай намеренно его создал, не являются научно обоснованными и абсурдны, заявил на пресс-конференции в Женеве в среду постпред Китая при женевском отделении ООН Чень Сюй.
"В то время как все мировое сообщество объединилось в борьбе с пандемией, появляются некоторые слухи, часть из них абсурдны и смешны. В том числе, как вы лучше знаете из своих источников, обвинения в том, что Китай скрывал вспышку. Некоторые также предлагают призывать Китай к ответу, демонизируют Китай", - сказал он.
По его словам, все эти обвинения политически мотивированы.
"Предположения о том, что этот вирус был из лаборатории в Ухани не являются научно обоснованными", - подчеркнул постпред.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.