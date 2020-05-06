Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:24
https://ria.ru/20200506/1571019802.html
Постпред Китая назвал обвинения в утечке в лаборатории в Ухане абсурдными
https://cdn21.img.ria.ru/images/106938/45/1069384562_0:167:3047:1881_1036x0_80_0_0_4893ae2e5cac1212aebe13e4648b2b47.jpg
РИА Новости

Постпред Китая назвал обвинения в утечке в лаборатории в Ухане абсурдными

12:24 06.05.2020
481
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкГород Ухань
Город Ухань
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Город Ухань. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Предположения о том, что коронавирус COVID-19 был утечкой из лаборатории в китайском городе Ухань и Китай намеренно его создал, не являются научно обоснованными и абсурдны, заявил на пресс-конференции в Женеве в среду постпред Китая при женевском отделении ООН Чень Сюй.
"В то время как все мировое сообщество объединилось в борьбе с пандемией, появляются некоторые слухи, часть из них абсурдны и смешны. В том числе, как вы лучше знаете из своих источников, обвинения в том, что Китай скрывал вспышку. Некоторые также предлагают призывать Китай к ответу, демонизируют Китай", - сказал он.
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
27 апреля, 08:00Специальный репортаж
"Вали отсюда!" Жителей регионов травят из-за подозрения на COVID-19
По его словам, все эти обвинения политически мотивированы.
"Предположения о том, что этот вирус был из лаборатории в Ухани не являются научно обоснованными", - подчеркнул постпред.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп
6 мая, 09:20Распространение нового коронавируса
Трамп назвал прогнозы о большом числе жертв COVID-19 ошибочными
911028
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоДональд ТрампЖенева (город)ООНУханьСШАВ мире
Рекомендуем
Покупатели в очереди возле магазина в Париже, Франция
Более половины французов потолстели за время карантина из-за COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал прогнозы о большом числе жертв COVID-19 ошибочными
Здание посольства РФ в Таиланде
В Таиланде остаются около 1700 желающих вернуться на родину россиян
Участники акции протеста с требованием государственной поддержки малого бизнеса и отмены карантина в Киеве
В Киеве предприниматели протестуют из-за карантина
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 19255
Туристы в Барселоне
В Испании назвали число россиян, посетивших страну в марте
Змея, найденная в квартире на юго-западе Москвы
Пойманную в московской квартире змею передали в центр реабилитации
Врач в костюме биозащиты
Тульские власти рассказали, как заразились коронавирусом новые пациенты
Президент Ирана Хасан Рухани
Иран предупредил лидеров ядерной сделки об ответе на оружейное эмбарго
Флаги стран-участников БРИКС
Страны БРИКС обсудят пандемию коронавируса в онлайн-формате
Поваленное ветром дерево
На востоке Москвы упавшее от ветра дерево повредило автомобиль
Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов
Эксперт оценил возможный обмен заключенными между США и Ираном
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины назвал три шага для "возвращения Крыма"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
Лента новостейМолния