Постпред Китая назвал обвинения в утечке в лаборатории в Ухане абсурдными

"В то время как все мировое сообщество объединилось в борьбе с пандемией, появляются некоторые слухи, часть из них абсурдны и смешны. В том числе, как вы лучше знаете из своих источников, обвинения в том, что Китай скрывал вспышку. Некоторые также предлагают призывать Китай к ответу, демонизируют Китай", - сказал он.